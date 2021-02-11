Анкара приветствует сотрудничество Баку и Ашхабада на Каспии.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на седьмом заседании Консультативного совета по проекту «Южного газового коридора» (ЮГК).

Министр привлек внимание к договоренности Азербайджана и Туркменистана по совместной разведке и разработке месторождения «Достлуг» на Каспии.

Донмез выразил надежду на то, что дружественные отношения между прикаспийскими странами будут укрепляться. «Надеемся, что это соглашение откроет путь и для договоренностей по выводу туркменского газа на рынки Турции и Европы. Турция в свою очередь готова оказать посильную политическую, техническую и экономическую поддержку обеим странам», — сказал глава Минэнерго.

Министр далее привлек внимание к реализации проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Донмез подчеркнул, что без политической воли Турции и Азербайджана проект TANAP не удалось бы реализовать.

Министр отметил, что TANAP, введенный в эксплуатацию в 2018 году — важной звено ЮГК.

По его словам, в Турцию по TANAP по сегодняшний день поставлено 9,4 млрд кубометров газа.

Донмез отметил, что за последние несколько лет реализованы множество инфраструктурных проектов, которые направлены на обеспечение энергобезопасности региона.

Одним из последних примеров успешного турецко-азербайджанского сотрудничества является подписание меморандума о строительстве газопровода Турция-Нахчыван, констатировал глава Минэнерго.

Он также привлек внимание к сдаче в эксплуатацию двух плавучих регазификационных установок (ПРГУ), что увеличило потенциал терминалов СПГ Турции в два раза.

«Мы значительно увеличили мощность транспортировки газа и увеличили емкость хранилищ газа до 4,1 млрд кубометров. К 2023 году планируем довести этот показатель до 11 млрд кубометров», — сказал министр.

Донмез также рассказал об усилиях Анкары по разведке недр страны на суше и в морской акватории. «Турция уже к 2023 году планирует начать потребление природного газа с нового месторождения в Черном море с резервом в 405 млрд кубометров», — сказал министр.

Minval.az