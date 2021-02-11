Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что совместная деятельность с иностранными партнерами по новым газовым проектам будет продолжена.

Алиев в четверг на 7-ом заседании Консультативного Совета по проекту «Южный газовый коридор» (ЮГК) поздравил его участников с завершением строительства коридора.

«В конце прошлого года произошло знаменательное событие. Завершение проекта TAP, последнего сегмента ЮГК, является историческим достижением. Уверен, что наша совместная деятельность продолжится, так как есть новые планы и идеи», — сказал президент на заседании (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az