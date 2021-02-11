В Губинском районе планируется строительство аэропорта и железнодорожного вокзала, сообщили Report в Исполнительной власти Губинского района.
По информации, в настоящее время специалисты ведут работу в этом направлении, но окончательного официального решения пока нет.
Если правительство даст согласие, то новый аэропорт будет построен за электрической подстанцией модульного типа, в направлении дороги, ведущей к зимне-летнему туристическому комплексу Шахдаг. А возможное место железнодорожного вокзала пока неизвестно.