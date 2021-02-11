С 15 февраля медицинским работникам начнут вводить вторую дозу вакцины.

Вторая доза вакцины вводится через 28 дней после введения первой дозы.

Отметим, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января. На первом этапе вакцинированы работники здравоохранения, лица старше 65 лет, персонал, привлеченный правоохранительными органами к противоэпидемическим мерам.

На втором этапе — группа высокого риска с медицинской точки зрения (люди с хроническими заболеваниями — респираторная система, гемодиализ, диабет, ожирение), лица 50 лет и старше, имеющие хотя бы одно хроническое заболевание, работники сферы образования и социального обеспечения, постоянно находящиеся в социальных учреждениях, центрах ASAN и DOST, работники сферы общественного транспорта, операторы и поставщики телекоммуникационных услуг и работники, непосредственно контактирующие с населением в почтовом секторе, часть банковского сектора, непосредственно контактирующая с населением, выполняющие работу с высоким уровнем риска (в жизненно важных для функционирования общества сферах — национальная и региональная безопасность, юстиция, финансы и др.), пишет АПА.

В стране используется вакцина Coronavac производства китайской компании SinoVac.

Minval.az