«Согласно указаниям ВОЗ, детям до 5 лет не нужно носить маску».

Об этом сказал главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов во время выступления в прямом эфире на тему «COVID-19 в школах».

Он отметил, что уследить за детьми не удается, они могут дотронуться до маски руками, а затем прикоснуться рукой к глазам. Следующая группа это дети в возрасте от 6 до 11 лет, которым в определенной степени удается объяснить, как правильно пользоваться маской: «Маска эффективна тогда, когда она правильно используется. Дети старше 12 лет, как и взрослые, могут пользоваться масками. Нужно носить маску или нет, в младших возрастных категориях, в дошкольных учебных заведениях – решают сами учащиеся и родители. В средне-специальных и профессионально-технических учебных заведениях это обязательно».

Minval.az