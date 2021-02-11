По итогам проверок в управлении полиции Сураханского района Баку был уволен еще один высокопоставленный сотрудник, передает Qafqazinfo.

Приказом министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова заместитель начальника управления по служебным делам полковник полиции Ибрагим Исмаилов отправлен в распоряжение.

Накануне пресс-служба МВД сообщила, что за допущенные на службе недочеты ряд сотрудников управления и нескольких отделений полиции Сураханского района был понижен в должности, в отношении других применены различные дисциплинарные взыскания, некоторые были переведены на аналогичную должность.

Приказами министра в ноябре прошлого года начальник Сураханского РУП полковник полиции Намиг Гасанов был освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Главного управления оперативной и статистической информации МВД.

Спустя месяц Сураханское РУП возглавил начальник отдела полиции Губинского района полковник Сулейман Нематов.

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