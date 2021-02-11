Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, местами туман, сообщает Национальную гидрометеорологическую службу.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром.

На Абшеронском полуострове и в Баку ночью 4-6, днем — 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем — 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью — 4-8, днем — 13-18 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов тепла, на высокогорных территориях — 2-6 градусов мороза, днем — 7-12, местами — 15-17 градусов тепла.

Minval.az