Азербайджан в январе 2021 года полностью выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК +. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минэнерго страны.

«В соответствии с хартией сотрудничества Азербайджан в январе 2021 года должен был сократить суточную добычу нефти на 123 тыс. баррелей от уровня октября 2018 года, когда добывалось 718 тыс. баррелей, сохранив ее в объеме 595 тыс. баррелей в сутки. Добывая в январе 593 тыс. баррелей нефти в сутки, Азербайджан полностью выполнил обязательства в рамках ОПЕК+», — говорится в сообщении.

Minval.az