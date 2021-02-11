Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало граждан не совершать поездки на освобожденные от оккупации территории без особого разрешения.

В письме, поступившем из МЧС, говорится, что каждый гражданин, который снова обрел наши исконные земли, хочет побывать на них, ждет этого с нетерпением. Но, к сожалению, бывают случаи, когда граждане, совершающие поездки на освобожденные от оккупации земли без специального разрешения, подрываются на минах, что приводит к гибели или ранениям. С учетом этой опасности МЧС, выполняющая свои функции по обеспечению безопасности гражданского населения, еще раз призывает население соблюдать правила безопасности, не ездить на эти территории без разрешения до их полной очистки от мин и других неразорвавшихся боеприпасов и напоминает, что за это предусмотрена юридическая ответственность».

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