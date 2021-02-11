Fitch Solutions прогнозирует средний курс азербайджанского маната к доллару США на 2021-2025гг на уровне 1,83AZN/$1.

«Мы прогнозируем средний курс маната к доллару на 2021 год на уровне 1,7AZN/$1, в 2022 году – 1,75AZN/$1, в 2023 году – 1,8AZN/$1, в 2024 году – 1,93AZN/$1, а в 2025 году – на уровне 1,98AZN/$1», — отмечается в обзоре агентства Fitch Solutions, передает «Интерфакс-Азербайджан».

При этом средний курс маната к доллару на 2026-2030гг Fitch Solutions прогнозирует на уровне 2AZN/$1.

Курс маната к доллару в настоящее время составляет 1,7AZN/$1 и не меняется в течение последних 4 лет. Власти Азербайджана на 2021 год прогнозируют курс на уровне 1,7AZN/$1.

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