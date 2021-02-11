В МВД ответили депутату Сиявушу Новузову.

«У каждого гражданина есть право обратиться в суд». Об этом Modern.az сказал глава пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов.

По словам Захидова, Сиявуш Новрузов является гражданином этой страны и может обращаться в суд.

Напомним, что Сиявуш Новрузов заявил, что ограничения из-за коронавируса не распространяются на депутатов Милли Меджлиса. То есть, депутат может идти куда хочет. Он отметил, что собирается подать в суд и даже дойти до Европейского суда и потребовать компенсацию в 400 000 манатов за то, что был оштрафован на 400 манатов за участие в свадьбе внучки Рамиза Мехтиева.

Minval.az