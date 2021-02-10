Министр экономики Микаила Джаббарова провел встречу в формате видеоконференции с делегацией Всемирного банка во главе с менеджером по Азербайджану Сарой Майкл. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со Всемирным банком, обсуждались направления развития сотрудничества с банком и поддержка проводимых в стране реформ, отмечено значение специальных экономических и финансовых исследований, которые ВБ будет проводить по Азербайджану.

Было отмечено, что подготовленные банком исследования экономического меморандума по странам (Country Economic Memorandum-CEM), программы оценки финансового сектора (Financial Sector Assessment Program — FSAP) и систематической диагностики по странам (Systemic Country Diagnostic — SCD) будут способствовать достижению приоритетных целей развития.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества с Минэкономики в подготовке указанных исследований.

Minval.az