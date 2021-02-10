В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана было проведено предварительное следствие по уголовному делу в связи с фактом совершения правонарушений во время исполнения служебных обязанностей председателем муниципалитета села Хошбулаг Дашкесанского района Расимом Аллахвердиевым, заведующим районным отделом ликвидированного Госкомитета земли и картографии Шахбазом Мехтиевым и специалистом этого отдела Вугаром Мамедовым, говорится в сообщении Дашкесанской районной прокуратуры.

При проведении следственно-оперативных действий появились основательные подозрения в том, что Расим Аллахвердиев, работая на вышеуказанной должности, заранее сговорившись с другими вышеназванными лицами, составил фальшивые документы и продал отдельным лицам находящийся в государственной собственности земельный участок в селе Хошбулаг, тем самым нарушив требования соответствующего законодательства. Взамен он получил от этих граждан взятку в размере 25 400 манатов, и, разделив ее с подельниками, потратив свою часть на личные нужды.

На основании собранных по делу доказательств 1 февраля 2021 г. всем троим было предъявлено обвинение по ст. 308.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 и 313 УК Азербайджана. В отношении Р. Аллахвердиева и Ш. Мехтиева решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Мамедова – в виде передачи под надзор полиции.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

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