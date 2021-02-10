Арестован секретарь судебных заседаний Бардинского районного суда Эльджан Алышов.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

В результате расследования поступивших в Министерство юстиции материалов о незаконных действиях Эльджана Алышова, занимавшего должность секретаря собрания Бардинского районного суда, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что Эльджан Алышов дав ложные обещания родственникам обвиняемых по соответствующим статьям УК, заверил их в том, что обвиняемые будут выпущены на свободу в ходе судебного рассмотрения, и получил взамен от родственников обвиняемых денежные средства на сумму 24 тыс. манатов.

После приговора о назначении обвиняемым наказания в виде лишения свободы, он дополнительно получил у родственников осужденных денежные средства на сумму 10 тыс. манатов, пообещав, что после отбытия части наказания они будут освобождены условно-досрочно, тем самым обманным путем получил денежные средства в общей сложности на сумму 34 тыс. манатов, подстрекал граждан к даче взяток.

Алышову Эльджану Амир оглу было предъявлено обвинение по статьям 178.2.3 (мошенничество лицом с использованием своего служебного положения), 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) и 32.4, 312.2 (дача лицу материальных и иных благ, льгот или привилегий с целью оказания незаконного воздействия на решение должностного лица) УК АР. В его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Ведется следствие.

Также арестован начальник Бардинского регионального отделения Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Бардинского района.

Minval.az