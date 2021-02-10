В Азербайджане выявлено еще 147 случаев заражения коронавирусом, 236 человек вылечились, 4 человека скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 147 случаев заражения коронавирусом, 236 человек вылечились, 4 человека скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабинете Министров.
Дата: 2021/02/10 16:40
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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