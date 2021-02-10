Обнародован прогноз погоды на 11 февраля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, в основном без осадков. Местами возможен туман, будет дуть южный ветер, днем сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха в Баку на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем – 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но ночью и утром местами возможны дожди. Местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 4-8 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов тепла, в высокогорных районах 0-5 градусов мороза, днем 8-13, в некоторых местах – 15-17 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз:

11 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az