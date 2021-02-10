По поручению Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Азербайджан была доставлена купленная в Турции механическая миноочистительная техника. В связи с этим в настоящее время в инженерно-фортификационных подразделениях организована учебная программа, заявил начальник Управления инженерных войск Азербайджанской армии генерал-майор Анар Керимов.

По его словам, Азербайджан купил у Турции 20 единиц техники для механического разминирования.

А.Керимов отметил, что эксплуатация приобретенной в Турции техники для механического разминирования началась с сегодняшнего дня. В ближайшее время техника будет привлечена к очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Minval.az