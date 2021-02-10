Информация, распространившаяся в ряде электронных СМИ о якобы увольнении более 30 должностных лиц Сураханского РУП, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба МВД.

Было отмечено, что в январе текущего года в этой структуре была проведена плановая инспекция и принято решение по ее результатам. Согласно решению, несколько сотрудников Управления и находящихся в его подчинении подразделений были понижены в должности за недочеты, допущенные на службе, другой группе сотрудников были вынесены дисциплинарные взыскания, места службы еще одной части сотрудников были изменены на равную должность.

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Глава МВД Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов уволил более 30 высокопоставленных сотрудников управления полиции Сураханского района Баку. Все они отправлены в распоряжение.

Как сообщает Qafqazinfo, в конце ноября прошлого года Эйвазов снял с должности начальника Сураханского РУП Намига Гасанова и назначил на этот пост бывшего начальника Губинского райотдела полиции Сулеймана Нематова.

Как только новый начальник приступил к исполнению обязанностей, он обратился в МВД с просьбой провести комплексную проверку. В результате были выявлены многочисленные недочеты, о которых было доложено министру.

Minval.az