В связи с улучшением санитарной ситуации в результате мер, проводимых в последнее время в стране против пандемии коронавируса, с 15 февраля государственные и частные детские сады города Баку продолжат свою деятельность.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, управление дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку проводит соответствующие подготовительные мероприятия, так как деятельность детских садов возможна только с учетом текущей ситуации и соблюдения соответствующих санитарно-гигиенических норм.

В связи с этим во всех садах, находящихся в подчинении Управления, проведены дезинфекционные работы. Воспитатели и обслуживающий персонал детских садов проводят уборку, лечебно-профилактическую работу. Персонал проинструктирован о том, как работать в текущих условиях.

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