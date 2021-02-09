Названа дата проведения очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана. Заседание состоится 12 февраля.
В повестку дня заседания парламента вошли 15 вопросов.
Названа дата проведения очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана. Заседание состоится 12 февраля.
В повестку дня заседания парламента вошли 15 вопросов.
Дата: 2021/02/09 22:06
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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