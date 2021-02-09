В Азербайджане за последние сутки выявлено 164 новых случая заражения коронавирусом, вылечились 330 заболевших, скончались два человека, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 231362 случая заражения COVID-19, из числа которых 225678 человек вылечились, 3163 – скончались. Продолжается лечение 2521 активного больного.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6960 тестов, в целом за все время пандемии – 2463610 тестов.

Minval.az