«В Азербайджане насчитывается свыше 140 водохранилищ. В этих резервуарах содержится около 21,9 млрд кубометров воды».

Об этом в ходе «Экспертного часа» сказал заведующий отделом по управлению водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов, передает Репорт.

По его словам, в существующих водохранилищах достаточно запасов воды: «В последнее время небольшое количество осадков привело к снижению уровня воды в водохранилищах. В рамках принятых мер удалось стабилизировать резервные воды».

Завотделом отметил, что соответствующим распоряжением главы государства предусматривается реконструкция или строительство 10 водохранилищ: «Готовится технико-экономическое обоснование этих водохранилищ. В ближайшие годы начнется строительство этих водохранилищ».

Minval.az