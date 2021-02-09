«За последние 7-8 лет в результате климатических изменений в Азербайджане, в том числе в регионах, сокращаются водные ресурсы», сказал в ходе «Экспертного часа» заведующий отделом по управлению водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов.

Он отметил, что это является результатом засухи: «При этом увеличивается испарение и потеря воды. Учитывая все это, в стране проводится достаточное количество мероприятий. Бережное использование воды из рек, предотвращение расточительства были одной из основных работ, проводимых МЭПР в стране».

Minval.az