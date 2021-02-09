На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре в частном доме по адресу город Баку, Хатаинский район, улица Балахана Сулейманова.

Как сообщается на сайте министерства, на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара, принимаются срочные и неотложные меры по предотвращению распространения пожара.

По предварительной информации, на месте происшествия было обнаружено тело человека.

Дополнительная информация будет предоставлена.

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