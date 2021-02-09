Соединенные Штаты пока изучают ситуацию, сложившуюся вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, и по итогам предпримут в отношении России надлежащие меры, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В эфире телеканала CNN он сказал, что «Россия применила химическое оружие с целью убийства Навального».

«Это является нарушением конвенции о запрещении химического оружия и четким нарушением Россией принятых на себя обязательств, санкций, введенных Конгрессом. Мы изучаем это очень внимательно, и когда получим результаты, то отреагируем надлежащим образом», — заявил Блинкен.

Он отметил, что действия российских властей по отношению к акциям протеста «вызывают глубокое разочарование в условиях коррупции, клептократии, доминирующих в правительстве России».

Госсекретарь США также сказал, что Вашингтон по этому вопросу «консультируется с другими странами, у которых происходящее вызывает озабоченность».

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