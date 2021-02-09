В январе этого года индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с январем 2020 года составил 103,3%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям — 104,6%, непродовольственным товарам — 103,5%, платным услугам населению — 101,3%.

Об сообщает Госкомстат.

Индекс потребительских цен в январе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,2%. В январе индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,4%.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в январе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 102,5%.

В январе индекс потребительских цен на платные услуги населению по сравнению с предыдущим месяцем составил 100%.

Minval.az