Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и вице-президенты — Эльшад Насиров и Эльхан Мамедов отправились в Доху. В рамках визита президент АФФА встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино, сообщается на официальном сайте Национальной ассоциации футбольных федераций Азербайджана. На встрече состоялся обмен мнениями о продолжении футбольных матчей в условиях пандемии.

В настоящее время в Дохе проходит клубный чемпионат мира. В финале, который состоится 11 февраля, встретятся немецкая «Бавария» и «Тигрес» (Мексика).

Minval.az