Возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета Нефтчалы.

Как сообщили в прокуратуре Нефтчалинского района, ведется расследование в отношении председателя муниципалитета села Хол Гарабуджаг Гисмета Гафарова, допустившего незаконные действия.

Установлено, что Гафаров, злоупотребив служебными полномочиями, присвоил имущество муниципалитета на сумму 7 650 манатов, потратив деньги на личные нужды.

По факту возбуждено дело по статье 179.2.3 (присвоение и растрата лицом с использованием служебного положения), ведется расследование.

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