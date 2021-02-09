Генеральная прокуратура обратилась к гражданам. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, несмотря на неоднократные предупреждения, факты гибели людей или получения телесных повреждений в результате подрыва на мине на освобожденных от оккупации территориях все еще имеют место.

В период с 10 ноября 2020 года по настоящее время на освобожденных территориях в результате подрыва на мине погибли 5 военнослужащих и 9 гражданских лиц, 52 военнослужащих и 8 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести.

Подчеркивается, что до завершения работ по разминированию освобожденных территорий в отношении лиц, незаконно посетивших данные территории, будут приняты самые строгие меры, предусмотренные законодательством. С учетом важности данного вопроса пресс-служба Генеральной прокуратуры подготовила очередной просветительский видеоролик.

Minval.az