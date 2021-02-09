Жители и гости КНР пожаловались на унизительный формат диагностики коронавируса, сообщает Yahoo News. Местные медики начали практиковать анальные мазки.

Китайские ученые уверены, что таким образом можно с большей точностью выявить наличие инфекции в организме. Диагностике подвергаются не только местные жители, но и туристы. Например, в Пекине анальные заборы материала производят прямо в гостиницах и отелях, где люди находятся на карантине.

Пользователи Сети раскритиковали новый метод диагностики коронавируса. Они отметили, что нововведение не приносит вреда, но в достаточной степени «унижает».

Minval.az