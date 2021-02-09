Бывший президент США Дональд Трамп выбрал верную тактику поведения по отношению к Китайской Народной Республике. Об этом заявил новый глава Госдепа Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.

«Из справедливости к президенту Трампу нужно сказать, что он был прав, придерживаясь более жесткого подхода в отношении Китая», — отметил госсекретарь.

По его словам, базовый принцип прокитайской политики экс-главы Белого дома был верным, однако пути ее реализации выходили далеко за границы дозволенного.

При этом Блинкен подчеркнул, что Штатам необходимо иметь сильных союзников, чтобы достичь преимущества над КНР.

«Мы должны выстраивать подход к Китаю с позиции силы, вне зависимости от того, будут ли эти отношения базироваться на принципе противостояния, конкуренции или сотрудничества», — резюмировал глава Госдепа.

Minval.az