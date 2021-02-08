Еще две семьи — из провинций Карса и Хаккари присоединились к сидячей акции протеста группы матерей у здания представительства Демпартии народов (HDP) в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции.

Родители подростков, чьи дети были обманом вовлечены в ряды террористической организации РКК, призывают вернуть подростков в свои дома. Акция матерей в Диярбакыре продолжается с 3 сентября 2019 года.

Мать Аслыхан Буган с одним из сыновей Тураном прибыла из Карса, чтобы разыскать сына, который 22 года назад в возрасте 18 лет уехал из Стамбула для участия в террористической деятельности.

65-летняя Буган рассказала, что растила сына в бедности. «Террористы РКК забрали у меня сына. Несмотря на свой возраст, я приехала, чтобы найти сына», — говорит жительница Карса (цитата по «Анадолу»).

Шахин Селим прибыл из Хаккари, чтобы найти старшего брата Нуруллу Салима, примкнувшего к террористам семь лет назад в возрасте 14 лет. Он рассказал, что его 14-летний брат учился в школе, когда его забрали террористы.

«Представители Демпартии народов забрали его и отправили в ряды террористов. Пусть теперь возвращают. Наша семья страдает», — сказал Салим, призвав брата сложить оружие и вернуться к нормальной жизни.

Minval.az