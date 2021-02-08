В Азербайджане упрощается процедура усыновления детей родственниками (братьями и сестрами, бабушками и дедушками, братьями и сестрами родителей, их детьми).

Это отражено в предлагаемой поправке к Семейному кодексу, сообщает АПА.

Согласно проекту, к родственникам, желающим усыновить ребенка, не будут применяться следующие процедуры:

— привлечение лица (лиц), желающего усыновить, к тренингам;

— отбор ребенка, подходящего для желающего усыновить лица (лиц), и родителя, подходящего для усыновляемого ребенка;

— организация свидания лица (лиц) с усыновляемым ребенком в учреждении, где пребывает ребенок;

— размещение усыновленного ребенка в доме лица (лиц), желающего усыновить ребенка на испытательный срок.

В отношении родственников остается в силе процедура проведения соответствующим органом исполнительной власти собеседования с лицом (лицами), желающим усыновить ребенка, в срок не более 1 года.

Minval.az