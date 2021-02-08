За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров в понедельник, 8 февраля, 102 пациента выписаны после завершения лечения.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались три человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в стране выявлено в общей сложности 231198 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 225348 человек благополучно прошли лечение, 3161 пациент клиник скончался. Лечение 2689 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2456650 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 3567 — за минувшие сутки.

Minval.az