Вакцинация граждан от коронавируса COVİD-19 должна проводиться только в медицинских учреждениях. Потому что предотвращение вероятных аллергических реакций после вакцинации возможно только в профильных учреждениях.

Об этом в понедельник сказала член Рабочей группы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вюсаля Яшар.

По ее словам, после вакцинации граждане в течение 15-30 минут находятся под врачебным контролем.

Член Рабочей группы добавила, что уже начался второй этап вакцинации – граждан старше 65 лет.

«В течение двух суток после вакцинации с пациентами поддерживается телефонная связь. Свои жалобы эти люди могут сообщить участковым врачам. В серьезных случаях участковый врач также может выехать на дом», – уточнила Вюсаля Яшар (цитата по Trend).

Minval.az