Азербайджанец Эльшад Мурсалов работает во всемирно известной компании Siemens на должности главного инженера.
О его трудовой карьере, функциях и заслугах – в приведенном ниже видео.
Азербайджанец Эльшад Мурсалов работает во всемирно известной компании Siemens на должности главного инженера.
О его трудовой карьере, функциях и заслугах – в приведенном ниже видео.
Дата: 2021/02/08 19:58
Раздел: Азербайджан, Мир, Экономика
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