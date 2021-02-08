За минувшие 10 лет российская и азербайджанская армии непрерывно совершенствовались и перевооружались.

Итог — ВС РФ выиграли сирийскую кампанию, ВС Азербайджана — Вторую Карабахскую войну.

Армянская же армия за прошедшие 10 лет только непрерывно деградировала — и это несмотря на масштабные военные поставки из России.

Вот как такое может быть возможно? Еще 10 лет назад ВС Армении были реальной военной силой, мотивированной и боеспособной.

А тут на тебе — через 10 лет — в 2020 году — непрерывное «тактическое отступление» и 10 тысяч армянских дезертиров на карабахском фронте.

И только ли Пашинян — который пришел к власти всего лишь в 2018 году — в этом виноват?

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az