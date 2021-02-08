Армянские сепаратисты опубликовали имена еще 29 погибших в боях, сообщает армянский интернет-портал news.am.
Отметим, что согласно официальным данным оккупационного режима, число жертв с армянской стороны достигло 2204.
Армянские сепаратисты опубликовали имена еще 29 погибших в боях, сообщает армянский интернет-портал news.am.
Отметим, что согласно официальным данным оккупационного режима, число жертв с армянской стороны достигло 2204.
Дата: 2021/02/08 19:14
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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