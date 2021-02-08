Китай намерен ответить санкциями странам, бойкотирующим зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Об этом в своем Twitter написал главный редактор официальной газеты Global Times Ху Сицзинь.

По мнению Сицзиня, идею бойкота вряд ли поддержит большое количество стран.

​​​​​​​Ранее канадские парламентарии направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом перенести зимнюю Олимпиаду 2022 года из Китая в другую страну из-за нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

С аналогичным призывом выступили свыше 180 правозащитных организаций.

Minval.az