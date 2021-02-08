Турция выделит гранты на обучения детям азербайджанских шехидов, сказал глава Управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин Турции Абдуллах Эрен, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на TRT Haber.

По словам Эрена, Турция поддержит братский Азербайджан в вопросе образования — как и во всех остальном. Он напомнил, что Национальный герой Азербайджана генерал-майора Полад Гашимов также был выпускником турецкого вуза.

Заявки на получение гранта принимаются до 20 февраля 2021 года на официальном сайте «Стипендии Турции».

Minval.az