Успешно продолжаются работы по расширению до 4 полос автомобильной дороги между погранично-пропускными пунктами «Ханоба», «Ширвановка» и «Самур» на азербайджано-российской границе.

Как сообщили в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, в настоящее время проводятся работы по демонтажу существующего покрытия, поднятию и расширению почвенного слоя до уровня естественного рельефа, переносу коммуникационных линий, забиванию свай и созданию нового почвенного слоя.

По проекту ведется строительство 1 развязки на международной железнодорожной линии Самур-Ялама, 2 мостов через Хан Архы и Самур-Абшеронский водный канал, а также автомобильного туннеля на пересечении с местной дорогой на территории Ханоба.

Работы планируется завершить в течение 2022 года.

Minval.az