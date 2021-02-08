По данным специалистов, климатические изменения на юге Китая увеличили численность и видовое разнообразие летучих мышей в этом регионе, что способствовало формированию новых видов коронавирусов, в том числе опасных для человека.

На появление коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, могло напрямую повлиять изменение климата. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета.

Исследование опубликовал научный журнал Science of the Total Environment.

Масштабные климатические изменения за последнее столетие произошли в том числе в провинции Юньнань на юге Китая и граничащих с ней районах Мьянмы и Лаоса.

Речь идет о повышении средней температуры и содержания углекислого газа в атмосфере, что повлияло на изменение типа растительности в этих регионах.

«Это создало подходящую среду обитания для многих видов летучих мышей, которые преимущественно живут в лесах», — говорится в исследовании, выдержка из которого приводится на сайте Кембриджского университета.

Minval.az