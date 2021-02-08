На территории Ясамальского района столицы задержан занимающийся попрошайничеством и притворявшийся участником войны человек.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками 26-го отдела Ясамальского районного управления полиции (РУП), по подозрению в совершении указанных действий был задержан гражданин Эльбрус Гусейнов. В ходе расследования, проведенного в отделе полиции, было установлено, что он не участвовал в боевых действиях.

При осмотре медицинской повязки на руке Э.Гусейнова не было обнаружено признаков ранения или травмы. В 26-м отделе полиции продолжается расследование в связи с Э.Гусейновым, пытавшимся обманывать людей и создать впечатление, что он участник Отечественной войны.

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