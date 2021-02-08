Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обеспокоено выявлением в 2020 году 45 фактов поставок из России зерна и картофеля, не соответствующих требованиям Азербайджана.

Об этом говорится в распространенной Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) информации.

Эти вопросы были обсуждены во время онлайн-встречи заместителя руководителя Россельхознадзора и заместителей председателя АПБА.

Отмечено, что в 36 случаях была выявлена пшеница с карантинными сорными растениями, в 1 случае – кукуруза, а также в 8 случаях — картофель, зараженный нематодой.

Агентство продовольственно безопасности Азербайджана подтвердило, что не направляло в Россельхознадзор нотификации о данных нарушениях.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин подчеркнул важность торгового сотрудничества стран, отметив, что Россия ежегодно отправляет в Азербайджан порядка 1,5 млн. тонн зерна и продуктов его переработки. По его словам, обеспечение выполнения требований стран-импортеров при поставках зерна — приоритетная задача Россельхознадзора.

А.Кармазин обратился к азербайджанской стороне с просьбой прислать официальные нотификации по каждому случаю выявления несоответствий в российском зерне, по которым будут проведены тщательные расследования и приняты меры к недобросовестным экспортерам.

Minval.az