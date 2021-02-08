Через несколько лет возможно полное объединение находящихся в Турции нефтехимического комплекса «Petkim», основная доля которого в комплексе принадлежит SOCAR и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Star Rafineri».

Об этом сказал руководитель Нефтехимического объединения «SOCAR-Türkiyə» и генеральный директор «Petkim» Анар Мамедов.

По его словам, достигнута полная производственная интеграция между двумя предприятиями, несмотря на это, юридически это две разные компании: «Но наша цель – объединить «Petkim» и «Star».

А.Мамедов отметил, что это слияние может иметь различные преимущества (налоговые и прочие). Объединение «Petkim» и «Star» в единое предприятие – это нелегкий процесс, на это может потребоваться 2-3 года, передает АПА.

Нефтехимический комплекс Petkim, 51% акций которого SOCAR приобрел в 2008 году, является первым и единственным интегрированным нефтехимическим заводом в Турции. На 15 основных и 6 вспомогательных предприятиях самого надежного поставщика нефтехимического рынка Турции Petkim производится около 60 видов нефтехимической продукции.

Напомним, что годовая мощность завода SOCAR Star составляет 10 млн. тонн. Основная продукция – это дизельное топливо (4,8 млн. тонн), авиационное топливо (1,6 млн. тонн), нафта (1,6 млн. тонн), сжиженный нефтяной газ, смешанный ксилол, нефтяной кокс. Завод расположен на полуострове Алиага, который имеет стратегическое значение с точки зрения перевозок. Наряду с НПЗ Star на полуострове Алиага работают в рамках единой инфраструктуры комплекс SOCAR Petkim, ветряная электростанция и крупнейший порт Эгейского моря – терминал SOCAR.

Minval.az