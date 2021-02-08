Власти Великобритании проводят расследование в отношении почти 200 ученых из-за подозрений, что они могли неумышленно передать правительству КНР военные технологии.

Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источник.

По данным издания, ученых подозревают в нарушении строгих экспортных законов, направленных на защиту интеллектуальной собственности, и передаче Китаю данных ведущих исследований в области передовых военных технологий, в том числе касающихся самолетов, конструкции ракет и кибероружия.

Многие из находящихся под следствием исследователей подозреваются в непреднамеренном нарушении законов в результате заключения коммерческих сделок с китайскими компаниями. По словам источника, британское правительство готовится направить ученым, работающим в более чем десятке университетов страны, соответствующее уведомление.

«В ближайшее время мы можем увидеть в судах десятки ученых… Если хотя бы 10% дел приведут к судебному преследованию, около 20 ученых отправятся в тюрьму за помощь китайцам в создании супероружия», — заявил источник.

Источник отметил, что экспортерам военной продукции и тем, кто занимается передачей военных технологий, указанных в приказе об экспортном контроле 2008 года, требуется лицензия на экспорт или передачу технологий из Великобритании.

Согласно изданию, нарушившим это закон может грозить до десяти лет тюремного заключения.

Minval.az