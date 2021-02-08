В Азербайджане 52,2% заразившихся коронавирусом приходится на Баку.

На втором месте по этому показателю низменные районы страны (13,3%). Далее следуют Абшеронской район (12,9 %), Гянджа-Газахский — 8,1%, Губа-Хачмазский (3%), Шеки-Загатальский регионы (3,2%), Лянкяранский район (2,9%), регион Верхнего Карабаха (1,4%) и Верхних Ширван (2,5%).

По последней статистике, в Нахчыване случаи заражения составляют 0,005%.

21% заразившихся коронавирусом в возрасте 50-59 лет, 18% — 30-39 лет.

5% составляют дети до 9 лет, 2% — лица старше 80 лет. 54% заразившихся женщины, 46% — мужчины.

Больше всего заражений коронавирусом по Баку зафиксировано в Бинагадинском (15,1%), Хатаинском (13,1%) и Ясамальском (12,2%) районах, сообщает в понедельник Trend.

Далее следуют Сабунчинский (10,8%), Насиминский (7,8%), Наримановский (8,1%), Низаминский (7%), Хазарский (6,9%), Гарадагский (5,3%) и Сабаильский (5%) районы.

Меньше всего случаев заражения коронавирусом в Пираллахинском районе.

Minval.az