Тегеран не считает, что предоставление Вашингтоном компенсации является условием для возобновления контактов по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Министр подчеркнул, что «США следует снять санкции» против Ирана. Вместе с тем он добавил, что «компенсация никогда не являлась предварительным условием». «Мы говорили, что этот вопрос можно обсудить, когда США вернутся к участию в соглашении», — пояснил Зариф.

Глава МИД подчеркнул, что администрация нового президента США Джо Байдена «должна ясно дать понять», что «действия [бывшего] президента [США Дональда] Трампа не будут повторены». По мнению министра, Вашингтону следует «предоставить гарантии этого Ирану и другим участникам соглашения».

Minval.az