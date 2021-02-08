Официальный Тегеран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста, сообщил представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде, его слова приводит агентство IRNA.

Камнем преткновения послужил твит в арабоязычной версии блога МИД России, где фигурирует формулировка «Арабский залив».

В сообщении российского МИД в Twitter, в котором упоминается залив, говорится, что специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом Ирака Абдеррахманом Хусейни. Стороны обсудили ключевые аспекты региональной повестки дня, включая палестино-израильское урегулирование, ситуацию в Сирии и в зоне Арабского залива.

В российском дипведомстве ситуацию пока не прокомментировали.

Minval.az