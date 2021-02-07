Ученые предрекли США стремительное распространение британского штамма коронавируса, сообщает The Washington Post со ссылкой на еще не опубликованную работу американских исследователей.

Специалисты выяснили, что данная мутация вируса активно распространяется по территории страны. Так, темпы ее распространения превышают аналогичные показатели других штаммов коронавируса на 35-45 процентов. Ученые считают, что такими темпами британский штамм быстро станет доминирующим в США. Они призвали правительство США принять срочные меры для того, чтобы свести смертность и заболеваемость к минимуму.

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